На Львівщині працює ППО - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Львівській області працюють сили ППО, повідомив голова Львівскої ОВА Максим Козицький у вівторок, 15 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Всі залишайтеся в укриттях. Працює ППО", - написав він в Telegram.
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На території Житомирської області також працює ППО.
У низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.