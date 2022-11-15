На Львівщині працює ППО - голова ОВА

Цитата

"Всі залишайтеся в укриттях. Працює ППО", - написав він в Telegram.

Доповнення

На території Житомирської області також працює ППО.

У низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.