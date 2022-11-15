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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львовской области работает ПВО - глава ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во Львовской области работают силы ПВО, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий во вторник, 15 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата 

"Все оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО", - написал он в Telegram

Дополнение

На территории Житомирской области также работает ПВО.

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.

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