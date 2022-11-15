Во Львовской области работает ПВО - глава ОВА

Цитата

"Все оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО", - написал он в Telegram.

Дополнение

На территории Житомирской области также работает ПВО.

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.