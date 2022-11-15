Во Львовской области работает ПВО - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во Львовской области работают силы ПВО, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий во вторник, 15 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Все оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО", - написал он в Telegram.
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На территории Житомирской области также работает ПВО.
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.