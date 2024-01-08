На Луганщині ворог зменшив активність авіації, але зросла загальна кількість обстрілів - ОВА

У Луганській області низька активність ворожої авіації, однак зросла загальна кількість обстрілів з боку російських військ. На окупованих територіях у Сватовому школярів змушують складати необов’язкові до 2028 року російські іспити, заміна паспорту в Сєвєродонецьку – через військкомат. Про це повідомив у понеділок голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Поряд із низькою активністю ворожої авіації на Луганщині – удар росіяни нанесли лише по Серебрянському лісу – загальна кількість обстрілів з їхнього боку лише збільшилася – 572 снаряди. Атакував противник на межі Луганщини і Донеччини південніше Невського - написав Лисогор у Telegram.

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З його слів, продовжується доставка та роздача жителям Невського та сусідніх сіл речей, необхідних до зими і для побуту. "Учора мешканці звільнених населених пунктів отримали ковдри та комплекти посуду. Зібрали потреби та вкотре запропонували евакуюватися", - повідомив Лисогор.

Щодо окупованих територій, то, за його даними, "при бажанні чи необхідності отримати паспорт зразка рф, у Сєвєродонецьку слід йти до військово-облікового столу". "Без відповідної позначки в інших інстанціях документи не приймають. Не медичний огляд чоловіків відправляють до інших населених пунктів. Подорож – за власний кошт", - вказав він.

На Сватівщині, за даними голови ОВА, школярів змушують складати єдиний державний іспит. "До 2028 року він не є обов’язковим і школярів з окупованої території до вишів рф мають приймати без нього. (...) Наразі, за півроку до закінчення школи, у Сватовому почали змушувати складати цей необов’язковий іспит – у чергу вже включили 97 осіб. Майже половину від загальної кількості бажаючих по всій так званій "лнр" півтора роки тому. Показова робота пропаганди", - зазначив Лисогор.

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