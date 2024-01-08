В Луганской области враг уменьшил активность авиации, но возросло общее количество обстрелов - ОВА

В Луганской области низкая активность вражеской авиации, однако возросло общее количество обстрелов со стороны российских войск. На оккупированных территориях в Сватово школьников заставляют сдавать необязательные до 2028 года российские экзамены, замена паспорта в Северодонецке - через военкомат. Об этом сообщил в понедельник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Наряду с низкой активностью вражеской авиации в Луганской области - удар россияне нанесли только по Серебрянскому лесу - общее количество обстрелов с их стороны только увеличилось - 572 снаряда. Атаковал противник на границе Луганской и Донецкой областей южнее Невского - написал Лысогор в Telegram.

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По его словам, продолжается доставка и раздача жителям Невского и соседних сел вещей, необходимых к зиме и для быта. "Вчера жители освобожденных населенных пунктов получили одеяла и комплекты посуды. Собрали потребности и в очередной раз предложили эвакуироваться", - сообщил Лысогор.

Что касается оккупированных территорий, то, по его данным, "при желании или необходимости получить паспорт образца рф, в Северодонецке следует идти в военно-учетный стол". "Без соответствующей отметки в других инстанциях документы не принимают. Не медицинский осмотр мужчин отправляют в другие населенные пункты. Путешествие - за свой счет", - указал он.

На Сватовщине, по данным главы ОВА, школьников заставляют сдавать единый государственный экзамен. "До 2028 года он не является обязательным и школьников с оккупированной территории в вузы рф должны принимать без него. (...) Сейчас, за полгода до окончания школы, в Сватово начали заставлять сдавать этот необязательный экзамен - в очередь уже включили 97 человек. Почти половину от общего количества желающих по всей так называемой "лнр" полтора года назад. Показательная работа пропаганды", - отметил Лысогор.

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