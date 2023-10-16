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На Куп'янському напрямку ЗСУ знищили ворожий Мі-8 разом з окупантами - Євлаш розповів деталі

Київ • УНН

 • 250479 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На Куп'янському напрямку підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України збито черговий ворожий вертоліт Мі-8. В ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів про атаку детальніше, пише УНН.

На Куп'янському напрямку ЗСУ знищили ворожий Мі-8 разом з окупантами - Євлаш розповів деталі

Цитата

«Дуже цінним «уловом» наших Збройних сил, а саме 25-ї повітряно-десантної бригади є те, що вдалося збити Мі-8 гелікоптер ворожий, який все ж втратив пильність та залетів в зону ураження нашого ППО. Наші хлопці з розрахунку ПЗРК 25-ї бригади уразили цей гелікоптер. Він був знищений повністю разом з особовим складом», - сказав Євлаш.

Деталі

Учора тут було відбито 15 атак противника та знищено низку ворожої техніки ворога, а саме 23 зразки озброєння та військової техніки, серед яких - 8 танків Т-72, 8 одиниць бойової броньованої техніки, а саме 4 БМП-1, ще дві БМП-2 та дві МТ-ЛБ.

За вчорашній день також було збито російський гелікоптер Мі-8, що, за словами Євлаша, є дуже гарним «уловом». Та було завдано вогневе ураження по одному 82-мм та одному 120-мм міномету. Зазначається, що окупанти здебільшого працюють саме з цієї зброї.

Окрім цього, Збройні сили ліквідували ворожу станцію радіо-електронної боротьби.

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