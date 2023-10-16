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Нью-Йорк Таймс

На Купянском направлении ВСУ уничтожили вражеский Ми-8 вместе с оккупантами - Евлаш рассказал детали

Киев • УНН

 • 250479 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. На Купянском направлении подразделениями Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбит очередной вражеский вертолет Ми-8. В эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал об атаке подробнее, пишет УНН.

На Купянском направлении ВСУ уничтожили вражеский Ми-8 вместе с оккупантами - Евлаш рассказал детали

Цитата

«Очень ценным «уловом» наших Вооруженных сил, а именно 25-й воздушно-десантной бригады является то, что удалось сбить Ми-8 вертолет вражеский, который все же потерял бдительность и залетел в зону поражения нашего ПВО. Наши ребята из расчета ПЗРК 25-й бригады поразили этот вертолет. Он был уничтожен полностью вместе с личным составом», - сказал Евлаш.

Детали

Вчера здесь было отражено 15 атак противника и уничтожен ряд вражеской техники врага, а именно 23 образца вооружения и военной техники, среди которых - 8 танков Т-72, 8 единиц боевой бронированной техники, а именно 4 БМП-1, еще две БМП-2 и две МТ-ЛБ.

За вчерашний день также был сбит российский вертолет Ми-8, что, по словам Евлаша, является очень хорошим «уловом». И было нанесено огневое поражение по одному 82-мм и одному 120-мм миномету. Отмечается, что оккупанты в основном работают именно из этого оружия.

Кроме этого, Вооруженные силы ликвидировали вражескую станцию радио-электронной борьбы.

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