На Київщині в результаті ДТП загинуло 3 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На автодорозі біля міста Кагарлик Київської області у смертельній дорожньо-транспортній пригоді за участю двох автівок, які їхали на зустріч одна одній, загинуло 3 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікацій ГУНП у Київській області.
“Наслідком пригоди стало те, що одна автівка загорілася після зіткнення. В результаті ДТП загинуло три людини”, — сказано у повідомленні.
На місці події працює поліція та ДСНС. Деталі трагедії з’ясовуються.
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