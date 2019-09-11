На Киевщине в результате ДТП погибли 3 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На автодороге возле города Кагарлык Киевской области в смертельной дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, которые ехали на встречу друг другу, погибли 3 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций ГУНП в Киевской области.
“Следствием происшествия стало то, что одна машина загорелась после столкновения. В результате ДТП погибли три человека”, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.
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