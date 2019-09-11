На Киевщине в результате ДТП погибли 3 человека

“Следствием происшествия стало то, что одна машина загорелась после столкновения. В результате ДТП погибли три человека”, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.

Напомним, в Чернигове депутат городского совета сбил пешехода.