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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На фронті вже 80 бойових зіткнень: найбільше атак на Курахівському напрямку

Київ • УНН

 • 22684 перегляди

На різних напрямках фронту відбулося 80 бойових зіткнень. Українські захисники відбивають атаки окупантів на Куп'янському, Лиманському, Краматорському та інших напрямках.

На фронті вже 80 бойових зіткнень: найбільше атак на Курахівському напрямку

Від початку поточної доби, 13 жовтня, на фронті відбулось 80 бойових зіткнень.  Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають шість ворожих атак неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, одне з цих боєзіткнень вже завершилось.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак біля Греківки, Дружелюбівки, Тернів та Торського. П’ять боєзіткнень на цей час завершилися, ще п’ять - тривають.

Ворог скинув на Україну майже тисячу керованих авіабомб за цей тиждень – Зеленський13.10.24, 12:17 • 58457 переглядiв

На Краматорському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі Щербинівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення ще триває. Ворог концентрує основні зусилля поблизу Селидового, де на даний час відбулось 12 боїв.

На Курахівському напрямку, окупанти провели 19 атак поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. На даний час точиться три бої у районах Новоселидівки та Кремінної Балки. Крім цього ворог скинув авіаційні бомби на Курахове та Іллінку. 

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбивають наступ росіян неподалік Золотої Ниви. На цей час триває бій.

Агент "АТЕШ" знищив російську БРДМ біля Новокатеринівки на Донеччині13.10.24, 09:49 • 51476 переглядiв

На Оріхівському напрямку двічі окупанти намагались потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Поблизу Роботиного триває боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири ворожі атаки, ще одна - триває.

Нагадаємо

Портал DeepState заявив, що Сили оборони України відновили положення біля Новогродівки у Донецькій області.

Володимир Омельченко

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