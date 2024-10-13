На фронті вже 80 бойових зіткнень: найбільше атак на Курахівському напрямку
Київ • УНН
На різних напрямках фронту відбулося 80 бойових зіткнень. Українські захисники відбивають атаки окупантів на Куп'янському, Лиманському, Краматорському та інших напрямках.
Від початку поточної доби, 13 жовтня, на фронті відбулось 80 бойових зіткнень. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають шість ворожих атак неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, одне з цих боєзіткнень вже завершилось.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак біля Греківки, Дружелюбівки, Тернів та Торського. П’ять боєзіткнень на цей час завершилися, ще п’ять - тривають.
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На Краматорському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм поблизу Часового Яру.
На Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі Щербинівки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення ще триває. Ворог концентрує основні зусилля поблизу Селидового, де на даний час відбулось 12 боїв.
На Курахівському напрямку, окупанти провели 19 атак поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. На даний час точиться три бої у районах Новоселидівки та Кремінної Балки. Крім цього ворог скинув авіаційні бомби на Курахове та Іллінку.
На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбивають наступ росіян неподалік Золотої Ниви. На цей час триває бій.
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На Оріхівському напрямку двічі окупанти намагались потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Поблизу Роботиного триває боєзіткнення.
На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири ворожі атаки, ще одна - триває.
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