Агент "АТЕШ" знищив російську БРДМ біля Новокатеринівки на Донеччині
Київ • УНН
Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) поблизу Новокатеринівки на Донеччині
Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) поблизу Новокатеринівки на Донеччині. Про це повідомляє рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
"Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину зс росії на Донецькому напрямку. Поблизу н.п. Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання. В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена", - повідомили в "АТЕШ".
В русі заявили, що подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що більшість військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м'ясом.
Нагадаємо
На території покинутого вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці, Донецька область, партизани руху "Атеш" виявили значний склад боєприпасів.