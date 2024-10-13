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Агент "АТЕШ" знищив російську БРДМ біля Новокатеринівки на Донеччині

Київ • УНН

 • 51476 перегляди

Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) поблизу Новокатеринівки на Донеччині

Агент "АТЕШ" знищив російську БРДМ біля Новокатеринівки на Донеччині

Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) поблизу Новокатеринівки на Донеччині. Про це повідомляє рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

"Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину зс росії на Донецькому напрямку. Поблизу н.п. Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання. В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена", - повідомили в "АТЕШ".

В русі заявили, що подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що більшість військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м'ясом.

Нагадаємо

На території покинутого вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці, Донецька область, партизани руху "Атеш" виявили значний склад боєприпасів.

Павло Башинський

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