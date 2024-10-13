Агент «АТЕШ» уничтожил российскую БРДМ возле Новокатериновки в Донецкой области
Киев • УНН
Агент движения «АТЕШ» из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) вблизи Новокатериновки в Донецкой области
Агент движения «АТЕШ» из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) вблизи Новокатериновки в Донецкой области. Об этом сообщает движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
«Агент движения «АТЕШ» из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину ссс россии на Донецком направлении. Вблизи н.п. Новокатериновка агенту удалось поджечь технику, которая выполняла разведывательные и патрульные задачи. В результате БРДМ, которая играет ключевую роль в мобильности и защите разведывательных подразделений, была полностью уничтожена», - сообщили в „АТЕШ“.
В движении заявили, что подобные акции становятся все более частыми в рядах российской армии, потому что большинство военных осознают, что их роль в этой войне сводится к тому, чтобы быть пушечным мясом.
Напомним,
На территории заброшенного огнеупорного завода в Пантелеймоновке, Донецкая область, партизаны движения «Атеш» обнаружили значительный склад боеприпасов.