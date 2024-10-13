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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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11 октября 2024, 10:16  •  141786 просмотра

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  162479 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  159902 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агент «АТЕШ» уничтожил российскую БРДМ возле Новокатериновки в Донецкой области

Агент «АТЕШ» уничтожил российскую БРДМ возле Новокатериновки в Донецкой области

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 06:49  •  6512 просмотра

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Агент движения «АТЕШ» из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) вблизи Новокатериновки в Донецкой области

Агент движения «АТЕШ» из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) вблизи Новокатериновки в Донецкой области. Об этом сообщает движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

«Агент движения «АТЕШ» из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину ссс россии на Донецком направлении. Вблизи н.п. Новокатериновка агенту удалось поджечь технику, которая выполняла разведывательные и патрульные задачи. В результате БРДМ, которая играет ключевую роль в мобильности и защите разведывательных подразделений, была полностью уничтожена», - сообщили в „АТЕШ“.

В движении заявили, что подобные акции становятся все более частыми в рядах российской армии, потому что большинство военных осознают, что их роль в этой войне сводится к тому, чтобы быть пушечным мясом.

Напомним,

На территории заброшенного огнеупорного завода в Пантелеймоновке, Донецкая область, партизаны движения «Атеш» обнаружили значительный склад боеприпасов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
donetskДонецк