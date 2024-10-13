На фронте уже 80 боевых столкновений: больше всего атак на Кураховском направлении

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  111060 просмотра

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  148817 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  169031 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  163293 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  145473 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

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10 октября 2024, 08:55  •  108630 просмотра

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10 октября 2024, 08:33  •  107800 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте уже 80 боевых столкновений: больше всего атак на Кураховском направлении

На фронте уже 80 боевых столкновений: больше всего атак на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 13:27  •  2183 просмотра

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На разных направлениях фронта произошло 80 боевых столкновений. Украинские защитники отражают атаки оккупантов на Купянском, Лиманском, Краматорском и других направлениях.

С начала текущих суток, 13 октября, на фронте произошло 80 боевых столкновений.  Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении украинские воины отражают шесть вражеских атак неподалеку Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, одно из этих боестолкновений уже завершилось.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак возле Грековки, Дружелюбовки, Тернов и Торского. Пять боестолкновений в настоящее время завершились, еще пять - продолжаются.

Враг сбросил на Украину почти тысячу управляемых авиабомб за эту неделю - Зеленский13 октября 2024, 09:17 • 18192 просмотра

На Краматорском направлении наши защитники отбили вражеский штурм вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении произошло две вражеские атаки в районе Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лысовка, Луч и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Враг концентрирует основные усилия вблизи Селидово, где в настоящее время состоялось 12 боев.

На Кураховском направлении, оккупанты провели 19 атак вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки. В настоящее время идет три боя в районах Новоселидовки и Кременной Балки. Кроме этого враг сбросил авиационные бомбы на Курахово и Ильинку. 

На Времовском направлении подразделения наших войск отражают наступление россиян неподалеку Золотой Нивы. В настоящее время продолжается бой.

Агент «АТЕШ» уничтожил российскую БРДМ возле Новокатериновки в Донецкой области13 октября 2024, 06:49 • 18786 просмотров

На Ореховском направлении дважды оккупанты пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Вблизи Роботино продолжается боестолкновение.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено четыре вражеские атаки, еще одна - продолжается.

Напомним,

Портал DeepState заявил, что Силы обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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