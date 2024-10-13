На фронте уже 80 боевых столкновений: больше всего атак на Кураховском направлении
Киев • УНН
На разных направлениях фронта произошло 80 боевых столкновений. Украинские защитники отражают атаки оккупантов на Купянском, Лиманском, Краматорском и других направлениях.
С начала текущих суток, 13 октября, на фронте произошло 80 боевых столкновений. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
На Купянском направлении украинские воины отражают шесть вражеских атак неподалеку Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, одно из этих боестолкновений уже завершилось.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак возле Грековки, Дружелюбовки, Тернов и Торского. Пять боестолкновений в настоящее время завершились, еще пять - продолжаются.
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На Краматорском направлении наши защитники отбили вражеский штурм вблизи Часового Яра.
На Торецком направлении произошло две вражеские атаки в районе Щербиновки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лысовка, Луч и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Враг концентрирует основные усилия вблизи Селидово, где в настоящее время состоялось 12 боев.
На Кураховском направлении, оккупанты провели 19 атак вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки. В настоящее время идет три боя в районах Новоселидовки и Кременной Балки. Кроме этого враг сбросил авиационные бомбы на Курахово и Ильинку.
На Времовском направлении подразделения наших войск отражают наступление россиян неподалеку Золотой Нивы. В настоящее время продолжается бой.
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На Ореховском направлении дважды оккупанты пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Вблизи Роботино продолжается боестолкновение.
На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено четыре вражеские атаки, еще одна - продолжается.
Напомним,
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