На Донеччині троє дітей отруїлися природним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Донецькій області з приватного житлового будинку було госпіталізовано трьох дітей з діагнозом гостре отруєння природним газом середньої ступені тяжкості. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
До рятувальників повідомлення про інцидент в селі Калинівка, Волноваського району Донецької області надійшло 23 листопада о 12:00
Так, трьох дітей: 2006 року народження, 2015 року народження та 2016 року народження було госпіталізовано до МЛ №3 міста Маріуполь з діагнозом гостре отруєння природним газом середньої ступені тяжкості (стан середньої важкості).
Діти потрапили до лікарні з одного із приватних житлових будинків.
Також встановлюються причини та обставини події.
Нагадаємо, в Донецькій області родина отруїлася чадним газом.