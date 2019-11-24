В Донецкой области трое детей отравились природным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Донецкой области из частного жилого дома были госпитализированы трое детей с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ДСНС Украины в Донецкой области.
К спасателям сообщение об инциденте в селе Калиновка, Волновахского района Донецкой области поступило 23 ноября в 12:00
Так, троих детей: 2006 года, 2015 года и 2016 рождения были госпитализированы в ГБ №3 города Мариуполь с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести (состояние средней тяжести).
Дети попали в больницу из одного из частных жилых домов.
Также устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, в Донецкой области семья отравилась угарным газом.