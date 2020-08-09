На Донеччині чоловік загинув при пожежі у будинку

Так, 9 серпня о 01:55 на "101" надійшло повідомлення, що сталася пожежа в одному з приватних будинків у с. Новоолександрівка Покровського району на Донеччині.

"Бійці ДСНС з'ясували, що вогонь спалахнув усередині будинку. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Рятувальники локалізували пожежу о 02:48 та ліквідували о 03:15", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причина виникнення пожежі встановлюється, попередньо - необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, у Коростені, що в Житомирській області, горіла двоповерхова будівля магазину, вогонь від якої перекинувся на ще 3 споруди.