У Коростені сталась пожежа в магазині: вогонь перекинувся на ще три споруди
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Коростені, що в Житомирській області, горіла двоповерхова будівля магазину, вогонь від якої перекинувся на ще 3 споруди. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
“8 серпня о 18:55 на лінію „101“ надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховій будівлі магазину площею 110 кв.м. по вул. Козацькій в м. Коростень. Пожежа поширилася на поруч розташовані цегляний житловий будинок, металевий вагончик з господарчими товарами та двоповерхову шлакоблочну будівлю, другий поверх якої не експлуатується, а на першому знаходиться склад-магазин одягу”, — повідомили у пресцентрі.
Зазначається, що рятувальники локалізували пожежу о 20:19, а її ліквідація тривала до 23:00.
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“Вогнем знищено магазин, металевий вагончик та пошкоджено дах житлового будинку і 50 кв .м. покрівлі шлакоблочної будівлі. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. Причина пожежі — встановлюється”, — додали у пресцентрі надзвичайників.
На гасіння було залучено 6 одиниць техніки та 23 чоловіки особового складу.
Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомляли, що станом на початок серпня зафіксували понад 2 тисячі пожеж в Україні протягом одного тижня.