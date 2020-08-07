Загроза вибуху і залучення спецпоїзду: у Львові гасили пожежу у виробничій будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Львові пожежу у виробничій будівлі гасили за підвищеним рангом небезпеки через загрозу вибуху газу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
"6 серпня о 16:51 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Шевченка, 311. Пожежа виникла у двоповерховій виробничій цегляній будівлі, розміром 40х15 м. О 19:26 пожежу локалізовано та о 20:24 повністю ліквідовано", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежу гасили за підвищеним рангом небезпеки із залученням пожежного потяга. Складність полягала у відсутності на території водопостачання. Також існувала загроза вибуху газу через загорання газового трубопроводу.
"Вогнем знищено дах на площі 600 кв. м, виробниче обладнання на площі 150 кв. м та зовнішній утеплювач на площі 200 кв. м. Постраждалих немає", – повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі вночі рятувальники ліквідували пожежу на складі супермаркету та приміщенні аптеки.