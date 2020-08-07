Угроза взрыва и привлечение спецпоезда: во Львове тушили пожар в производственном здании
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Во Львове пожар в производственном здании тушили по повышенному рангу опасности из-за угрозы взрыва газа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"6 августа в 16:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Львове на ул. Шевченко, 311. Пожар возник в двухэтажном производственном кирпичном здании размером 40х15 м. В 19:26 пожар локализован и в 20:24 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар тушили по повышенному рангу опасности с привлечением пожарного поезда. Сложность заключалась в отсутствии на территории водоснабжения. Также существовала угроза взрыва газа из-за возгорания газового трубопровода.
"Огнем уничтожена крыша на площади 600 кв. м, производственное оборудование на площади 150 кв. м и внешний утеплитель на площади 200 кв. м. Пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Кривом Роге ночью спасатели потушили пожар на складе супермаркета и в помещении аптеки.