В Донецкой области мужчина погиб при пожаре в доме
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В одном из сел Донецкой области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Так, 9 августа в 01:55 на "101" поступило сообщение, что произошел пожар в одном из частных домов в с. Новоалександровка Покровского района Донецкой области.
"Бойцы ГСЧС выяснили, что огонь вспыхнул внутри дома. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины. Спасатели локализовали пожар в 2:48 и ликвидировали в 3:15", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина пожара устанавливается, предварительно - неосторожное обращение с огнем.
Напомним, в Коростене, что в Житомирской области, горело двухэтажное здание магазина, огонь от которой перекинулся на еще 3 сооружения.