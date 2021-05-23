На Донбасі поранили українського військового

Деталі

В результаті обстрілу зі станкового гранатомета один воїн отримав осколкове поранення.

Його оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надано належну медичну допомогу. Його стан оцінюється як задовільний. На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Цитата

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 22 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Бойовики важко поранили одного українського військового і обстріляли населений пункт.