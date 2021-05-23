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The Guardian

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ООС: бойовики важко поранили одного українського військового і обстріляли населений пункт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Протягом минулої доби, 22 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Бойовики важко поранили одного українського військового і обстріляли населений пункт. Про це повідомляють у штабі ООС, пише УНН.

ООС: бойовики важко поранили одного українського військового і обстріляли населений пункт

Деталі

Поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети. В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, , а біля Мар’їнки — стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна — важкий.

Цитата

“На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Із мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок влучання міни було пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав”, — резюмували у штабі.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку, 23 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська — ще й автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Нагадаємо

У районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ “Північ”, внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ 21 травня було поранено двох українських військових.

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