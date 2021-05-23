ООС: боевики тяжело ранили одного украинского военного и обстреляли населенный пункт

Детали

Вблизи Песков оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде поселка Южное наемники трижды совершили обстрел с минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного противник два раза применил в направлении позиций наших защитников ручные противотанковые и подствольные гранатометы. В районе Причепиловка враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы,, а у Марьинки — стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина — тяжелое.

Цитата

“На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. С минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. Вследствие попадания мины были повреждены частный дом. К счастью, никто не пострадал ”, - резюмировали в штабе.

Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра, 23 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска — еще и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Напомним

В районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ “Север”, в результате обстрела вооруженными формированиями РФ 21 мая было ранено двух украинских военных.