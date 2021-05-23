На Донбассе ранили украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В воскресенье вечером, 23 мая, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из гранатометов, один украинский воин получил осколочное ранение. Об этом сообщают в оперативно-тактическом группировке “Восток”, пишет УНН.
Детали
В результате обстрела со станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение.
Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
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“О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ за украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, — говорится в сообщении.
Напомним
За прошедшие сутки, 22 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Боевики трудно ранили одного украинского военного и обстреляли населенный пункт.