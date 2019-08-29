На Черкащині малолітній хлопчик впав у криницю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Черкаській області внаслідок падіння в криницю малолітній хлопчик отримав численні травми. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 28 серпня о 17:47 на пункт зв'язку Тальнівської пожежно-рятувальної частини із села Заліське Тальнівського району надійшло повідомлення про те, що в криницю впала малолітня дитина.
Прибувши на місце події, рятувальники визначили, що хлопчик 2016 року народження перебуває на глибині 25 метрів.
Бійці ДСНС разом з місцевим жителем за допомогою рятувальних мотузок, підняли дитину на поверхню, після чого врятованого з численними травмами терміново було доставлено до центральної районної лікарні.
Нагадаємо, в травні цього року у Миколаївському районі Одеської області загинув 4-річний хлопчик через падіння в криницю.