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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113048 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123900 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115417 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121347 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126018 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151259 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150792 просмотра

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В Черкасской области малолетний мальчик упал в колодец

В Черкасской области малолетний мальчик упал в колодец

Киев  •  УНН

 • 13515 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Черкасской области в результате падения в колодец малолетний мальчик получил многочисленные травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в области.

Так, 28 августа в 17:47 на пункт связи Тальновской пожарно-спасательной части из села Залесское Тальновского района поступило сообщение о том, что в колодец упал малолетний ребенок.

Прибыв на место происшествия, спасатели определили, что мальчик 2016 рождения находится на глубине 25 метров.

Бойцы ДСНС вместе с местным жителем с помощью спасательных веревок, подняли ребенка на поверхность, после чего спасенного с многочисленными травмами срочно доставили в центральную районную больницу.

Напомним, в мае этого года в Николаевском районе Одесской области погиб 4-летний мальчик из-за падения в колодец.

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