В Черкасской области малолетний мальчик упал в колодец
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Черкасской области в результате падения в колодец малолетний мальчик получил многочисленные травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в области.
Так, 28 августа в 17:47 на пункт связи Тальновской пожарно-спасательной части из села Залесское Тальновского района поступило сообщение о том, что в колодец упал малолетний ребенок.
Прибыв на место происшествия, спасатели определили, что мальчик 2016 рождения находится на глубине 25 метров.
Бойцы ДСНС вместе с местным жителем с помощью спасательных веревок, подняли ребенка на поверхность, после чего спасенного с многочисленными травмами срочно доставили в центральную районную больницу.
Напомним, в мае этого года в Николаевском районе Одесской области погиб 4-летний мальчик из-за падения в колодец.