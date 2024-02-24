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"Ми стали на 730 днів ближчі до перемоги": у роковини вторгнення рф Зеленський приїхав до Гостомеля

Київ • УНН

 • 70374 перегляди

У річницю вторгнення росії в Україну президент Зеленський відвідав Гостомель, де українські війська стримували російські війська у 2022 році, і подякував міжнародним партнерам за підтримку.

"Ми стали на 730 днів ближчі до перемоги": у роковини вторгнення рф Зеленський приїхав до Гостомеля

У роковини повномасштабного вторгнення росії президент України Володимир Зеленський прибув до Гостомеля, де Сили оборони стримували війська окупантів на  початку 2022 року. Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні, пише УНН.

Деталі 

Глава держави розповів, що сьогодні прибув до аеропорту Гостомеля, де в 2022 році українські військові зупинили окупаційні війська рф. Тут він планує провести пресконференцію за участі міжнародних партнерів, які сьогодні прибули до Києва. 

Зокрема, до столиці прибули прем’єрка Італії Джорджа Мелоні (голова G7), прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії і  Александр Де Кроо, Прем’єр Бельгії, що головує у Європейській раді. 

Саме звідси (з Гостомеля - ред.) мало розпочатися те саме "взяти Київ і Україну за три дні". Можна сказати одним реченням: два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант; два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів

- заявив Зеленський. 

Глава держави зауважив, що мимоволі сьогодні кожен українець згадує 24 лютого. Хто та як прокинувся, хто перший тобі написав "Як ти?", кому першому і кого обійняв.

І найважливіше – що ти зробив далі. Мільйони різних історій, але в багатьох є схожий епізод. Це вибір, який зробили українці різного віку, різних професій, із різних регіонів. І який поєднав людей спочатку в чергах до військкомату, а далі – в одному окопі на лінії фронту. Щоб захищати країну. І всі ті, хто залишився, аби працювати в країні. Хто поїхав, хто потім повернувся

- наголосив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні розпочався 730 день української боротьби.  Глава держави підкреслив, що мільйони українців просто пам’ятають слова Кобзаря: "борітеся – поборете".

Можна спалити літак, але неможливо знищити мрію. Мрію, з якою 730 днів кожен з нас засинає і прокидається, з якою засинаєш ти, ви, усі ми, усі наші громадяни, усі українці

- заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ у другу річницю вторгнення росії в Україну, щоб продемонструвати незмінну підтримку країни.

"В єдності наша перемога": Головнокомандувач ЗСУ Сирський в роковини повномасштабного вторгнення рф24.02.24, 09:44 • 32542 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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Гостомель
Європейська комісія
Збройні сили України
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Італія
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