"Мы стали на 730 дней ближе к победе": в годовщину вторжения рф Зеленский приехал в Гостомель

В годовщину полномасштабного вторжения россии президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гостомель, где Силы обороны сдерживали войска оккупантов в начале 2022 года. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении, пишет УНН.

Детали

Глава государства рассказал, что сегодня прибыл в аэропорт Гостомель, где в 2022 году украинские военные остановили оккупационные войска рф. Здесь он планирует провести пресс-конференцию с участием международных партнеров, которые сегодня прибыли в Киев.

В частности, в столицу прибыли премьер Италии Джорджа Мелони (председатель G7), премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Урсула фон дер Ляйен, Президент Еврокомиссии и Александр Де Кроо, Премьер Бельгии, председательствующий в Европейском совете.

Именно отсюда (из Гостомеля - ред.) должно было начаться то самое "взять Киев и Украину за три дня". Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант; два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что невольно сегодня каждый украинец вспоминает 24 февраля. Кто и как проснулся, кто первый тебе написал "Как ты?", кому первому и кого обнял.

И самое важное - что ты сделал дальше. Миллионы разных историй, но во многих есть похожий эпизод. Это выбор, который сделали украинцы разного возраста, разных профессий, из разных регионов. И который объединил людей сначала в очередях в военкомат, а дальше - в одном окопе на линии фронта. Чтобы защищать страну. И все те, кто остался, чтобы работать в стране. Кто уехал, кто потом вернулся - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня начался 730 день украинской борьбы. Глава государства подчеркнул, что миллионы украинцев просто помнят слова Кобзаря: "борітеся - поборете".

Можно сжечь самолет, но невозможно уничтожить мечту. Мечту, с которой 730 дней каждый из нас засыпает и просыпается, с которой засыпаешь ты, вы, все мы, все наши граждане, все украинцы - заявил Владимир Зеленский.

Напомним,

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку страны.

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