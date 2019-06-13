МВС Великої Британії дало дозвіл на екстрадицію Ассанжа до США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Міністр внутрішніх справ Великої Британії підписав прохання про екстрадицію Джуліана Ассанжа до США, де йому пред’явили звинувачення у несанкціонованому доступі до секретної інформації. Про це повідомив сам міністр внутрішніх справ Саджид Джавід в ефірі BBC Radio, передає УНН з посиланням на The Guardian.
“Він по праву за гратами. Існує запит про екстрадицію до США, вчора я підписав розпорядження про екстрадицію”, — зазначив британський чиновник.
Після рішення Джавіда долю Ассанжа в Британії має вирішити суд, засідання призначено на завтра, на 14 червня.
Як зазначило видання, Ассанжу загрожує обвинувальний висновок по 18-ти пунктах, виданий Міністерством юстиції США, який включає обвинувачення за законом про шпигунство. Його, зокрема, звинувачують у витребуванні та оприлюдненні секретної інформації.
Нагадаємо, влада США висунула засновнику WikiLeaks звинувачення по 18 пунктам. Запит про екстрадицію Ассанжа був направлений британській стороні 6 червня.