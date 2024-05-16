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МВС Росії оголосило у розшук колишніх глав МЗС та поліції Естонії

МВС Росії оголосило у розшук колишніх глав МЗС та поліції Естонії

Київ • УНН

 • 27055 перегляди

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишнього начальника поліції Естонії Ельмара Вахера і колишнього міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, згідно з повідомленнями російських ЗМІ, хоча конкретні звинувачення проти них не уточнюються.

МВС Росії оголосило у розшук екс-главу поліції Естонії Ельмара Вахера та колишнього главу МЗС країни Урмаса Рейнсалу. Це випливає із бази відомства, пишуть російські медіа, передає УНН.

Деталі

"Вахер Ельмар. 01.05.1975. Розшукується за статтею КК", - йдеться у картці.

Аналогічна картка з'явилася і Рейнсалу. Статті, якими вони розшукуються, не вказуються.

Чеська поліція розшукує генерала російської військової розвідки 12.05.24, 03:09 • 101643 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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