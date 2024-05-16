МВС Росії оголосило у розшук колишніх глав МЗС та поліції Естонії
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишнього начальника поліції Естонії Ельмара Вахера і колишнього міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, згідно з повідомленнями російських ЗМІ, хоча конкретні звинувачення проти них не уточнюються.
МВС Росії оголосило у розшук екс-главу поліції Естонії Ельмара Вахера та колишнього главу МЗС країни Урмаса Рейнсалу. Це випливає із бази відомства, пишуть російські медіа, передає УНН.
Деталі
"Вахер Ельмар. 01.05.1975. Розшукується за статтею КК", - йдеться у картці.
Аналогічна картка з'явилася і Рейнсалу. Статті, якими вони розшукуються, не вказуються.
Чеська поліція розшукує генерала російської військової розвідки 12.05.24, 03:09 • 101643 перегляди