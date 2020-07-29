Мінекономіки спрогнозувало середній курс долара на наступний рік

"У доопрацьованому прогнозі на 2021-2023 роки припущення щодо обмінного курсу на 2021 рік переглянуто до 29,1 грн за долар США у середньому за рік та 28,8 грн за долар США на кінець 2021 року", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що попередньо прогноз на 2021 рік становив 29,7 грн за долар у середньому за рік та на кінець року - 29,3 грн за долар.

Нагадаємо, за інформацією уряду, другий місяць поспіль спостерігається падіння ставок за якими залучаються кошти до Держбюджету. Загальний державний та гарантований державою борг у національній валюті у червні зріс на 2,7% до 2269,17 млрд грн (85,01 млрд доларів).