Михалков, Аллегрова та радник чотирьох президентів України: до списку кандидатів на міжнародні санкції внесено ще понад 360 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції додало до списків потенційних кандидатів на міжнародні санкції ще 362 особи, які підтримують політику кремля, зокрема режисера Микиту Михалкова, співачку Ірину Аллегрову та екснардепа, радника чотирьох українських президентів Дмитра Видріна. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАЗК.
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«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало до списків потенційних кандидатів на міжнародні санкції ще 362 особи, які підтримують політику кремля», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається що це вже 22-й перелік, який НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ України для розширення санкцій країнами-партнерами, а також до Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України – для здійснення заходів притягнення до кримінальної відповідальності, блокування активів та вирішення питання стягнення їх на користь України.
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Зокрема, НАЗК ініціює накладення санкцій на:
· осіб, причетних до проваджень проти російських опозиціонерів за їх антивоєнні публічні висловлювання:
– 8 суддів, які приймали рішення у справах проти депутата муніципального округу Красносільський м. Москви Олени Котьоночкіної та опозиціонера Володимира Кара-Мурзи, які відкрито засудили військову агресію проти України.
– Опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу арештували за поширення «фейків» про російську армію. За цим звинуваченням заочно арештували й Олену Котьоночкіну.
– 14 депутатів ради депутатів м. Новосибірська, що ініціювали переслідування депутата Хельги Пирогової. Колективне звернення депутатів стало підставою для порушення кримінальної справи щодо Хельги Пирогової за статтею про «військові фейки».
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пропагандисти, поміж яких:
– колишній народний депутат України, радник чотирьох українських президентів Дмитро Видрін. Російське вторгнення Видрін вважає демілітаризацією та денацифікацією, висловлює свою «експертну думку» як політолог та журналіст пропагандистського порталу «Україна.ру»;
– історик Фелікс Разумовський, який поширює наративи про «ідеологію укрфашизму», «зовнішнє управління Україною» та «злочини ЗСУ перед мирним населенням»;
– режисер Микита Михалков, який поширює абсурдні заяви про біолабораторії та спробу знищення слов’янського етносу інфікованими пташками;
– співачка Ірина Аллегрова, яка після довгого мовчання публічно заявила, що підтримує дії російської армії;
– рок-співаки Валерій Кіпєлов та Олександр Іванов, які пропагують війну на своїх концертах.
НАЗК також запропонувало включити до списків голову російського Червоного Хреста Павла Савчука. Ця організація агітує росіян йти на війну проти України та надсилає гуманітарні вантажі російським військовим.
«Всього до списків внесено вже 18,9 тис. фізичних та 4 тис. юридичних осіб», - інформує НАЗК.