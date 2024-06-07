Марченко про доплату військовим у 70 тис. гривень: виплачується вчасно та в повному обсязі
Київ • УНН
Грошова виплата в розмірі 70 тис. гривень військовослужбовцям за перебування на передовій строком до 30 днів виплачується своєчасно і в повному обсязі, без будь-яких скарг на затримки або відсутність доплат, повідомив міністр фінансів України.
Грошова виплата військовослужбовцям у розмірі 70 тисяч гривень за перебування на першій лінії фронту до 30 днів, виплачується у повному обсязі. Скарг щодо затримок або відсутності доплати не було. Як пише УНН, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду.
Грошове забезпечення виплачується вчасно, в повному обсязі, відповідно до прийнятих рішень. Рішення, яке нещодавно було прийняте з приводу доплати у 70 тисяч гривень, за термін перебування на першій лінії до 30 днів, також враховується в бюджеті. У нас є всі підстави для того, щоб ці кошти виплачувались
За його словами, скарг на відсутність виплат не надходило.
На сьогоднішній момент, сектор безпеки і оборони профінансований у повному обсязі, це близько 800 млрд гривень
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Уряд встановив доплату в 70 тис. грн. бійцям на першій лінії - Шмигаль 12.04.24, 11:55 • 23096 переглядiв