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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 12:41  •  1618 просмотра

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Денежная выплата в размере 70 тыс. гривен военнослужащим за пребывание на передовой сроком до 30 дней выплачивается своевременно и в полном объеме, без каких-либо жалоб на задержки или отсутствие доплат, сообщил министр финансов Украины.

Денежная выплата военнослужащим в размере 70 тысяч гривен за пребывание на первой линии фронта до 30 дней, выплачивается в полном объеме. Жалоб относительно задержек или отсутствия доплаты не было. Как пишет УНН, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству.

Денежное обеспечение выплачивается вовремя, в полном объеме, в соответствии с принятыми решениями. Решение, которое недавно было принято по поводу доплаты в 70 тысяч гривен, за срок пребывания на первой линии до 30 дней, также учитывается в бюджете. У нас есть все основания для того, чтобы эти средства выплачивались

- сказал Марченко.

По его словам, жалоб на отсутствие выплат не поступало.

На сегодняшний момент, сектор безопасности и обороны профинансирован в полном объеме, это около 800 млрд гривен

- добавил он.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или утраты трудоспособности полицейского.

Правительство установило доплату в 70 тыс. грн. бойцам на первой линии - Шмыгаль12 апреля 2024, 08:55 • 22882 просмотра

Ирина Колесник

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