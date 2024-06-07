Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме
Киев • УНН
Денежная выплата в размере 70 тыс. гривен военнослужащим за пребывание на передовой сроком до 30 дней выплачивается своевременно и в полном объеме, без каких-либо жалоб на задержки или отсутствие доплат, сообщил министр финансов Украины.
Денежная выплата военнослужащим в размере 70 тысяч гривен за пребывание на первой линии фронта до 30 дней, выплачивается в полном объеме. Жалоб относительно задержек или отсутствия доплаты не было. Как пишет УНН, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству.
Денежное обеспечение выплачивается вовремя, в полном объеме, в соответствии с принятыми решениями. Решение, которое недавно было принято по поводу доплаты в 70 тысяч гривен, за срок пребывания на первой линии до 30 дней, также учитывается в бюджете. У нас есть все основания для того, чтобы эти средства выплачивались
По его словам, жалоб на отсутствие выплат не поступало.
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Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме
Денежная выплата в размере 70 тыс. гривен военнослужащим за пребывание на передовой сроком до 30 дней выплачивается своевременно и в полном объеме, без каких-либо жалоб на задержки или отсутствие доплат, сообщил министр финансов Украины.
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