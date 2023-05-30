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Малайзія знайшла 100 артилерійських снарядів на китайській баржі

Малайзія знайшла 100 артилерійських снарядів на китайській баржі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Морське агентство Малайзії повідомило у вівторок, що затримана китайська баржа, ймовірно, розграбувала два затонулих британських корабля часів Другої світової війни в Південнокитайському морі після виявлення на ній 100 старих артилерійських снарядів, пише АР, інформує УНН.

Деталі

Контрабандисти націлилися на HMS Repulse і HMS Prince of Wales, які були потоплені японськими торпедами в 1941 через кілька днів після нападу на Перл-Харбор.

Загалом загинуло 842 моряки, а кораблі, що затонули біля узбережжя штату Паханг в Малайзії, вважаються військовими могилами. Рибалки та дайвери попередили владу після того, як минулого місяця помітили іноземне судно поблизу цього району.

Морське агентство затримало баржу, зареєстровану у Фучжоу, Китай, у неділю через те, що вона кинула якір без дозволу біля південного штату Джохор. У ході розслідування агентство виявило на судні купи металобрухту та артилерійський снаряд, ймовірно, часів Другої світової війни.

Агентство повідомило, що у вівторок під час ретельного обшуку на китайському судні було виявлено ще 100 артилерійських снарядів різного калібру.

Британський національний музей Королівського флоту заявив минулого тижня, що він стурбований очевидним вандалізмом заради особистої вигоди. Відома як довоєнна сталь, матеріал з двох військових кораблів цінний і може бути переплавлений для використання у виробництві наукового та медичного обладнання.

Агентство повідомило, що на борту баржі знаходилися 32 члени екіпажу — 21 китаєць, 10 бангладешців та малайзійський громадянин.

У Пекіні офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін повідомила журналістам, що уряд попросив Малайзію "розглянути справу справедливо відповідно до закону". Вона сказала, що безпека китайських громадян, законні права та інтереси мають бути захищені, і закликала Малайзію повідомити Пекін про перебіг розслідування.

Додамо

Це не вперше, коли два затонулих корабля стають мішенню.

The New Straits Times повідомила, що у 2015 році іноземні мисливці за скарбами використовували саморобні вибухові речовини, щоб розбити важкі сталеві листи на кораблях для полегшення пограбування. Інші ЗМІ повідомили, що на той час влада затримала в'єтнамське судно, причетне до пограбування уламків.

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