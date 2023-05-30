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Малайзия нашла 100 артиллерийских снарядов на китайской барже

Малайзия нашла 100 артиллерийских снарядов на китайской барже

Киев • УНН

 • 510466 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Морское агентство Малайзии сообщило во вторник, что задержанная китайская баржа, вероятно, разграбила два затонувших британских корабля времен Второй мировой войны в Южнокитайском море после обнаружения на ней 100 старых артиллерийских снарядов, пишет АР, информирует УНН.

Детали

Контрабандисты нацелились на HMS Repulse и HMS Prince of Wales, которые были потоплены японскими торпедами в 1941 через несколько дней после нападения на Перл-Харбор.

В общей сложности погибло 842 моряка, а корабли, затонувшие у побережья штата Паханг в Малайзии, считаются военными могилами. Рыбаки и дайверы предупредили власти после того, как в прошлом месяце заметили иностранное судно вблизи этого района.

Морское агентство задержало баржу, зарегистрированную в Фучжоу, Китай, в воскресенье из-за того, что она бросила якорь без разрешения возле южного штата Джохор. В ходе расследования агентство обнаружило на судне груды металлолома и артиллерийский снаряд, вероятно, времен Второй мировой войны.

Агентство сообщило, что во вторник во время тщательного обыска на китайском судне было обнаружено еще 100 артиллерийских снарядов различного калибра.

Британский национальный музей Королевского флота заявил на прошлой неделе, что он обеспокоен очевидным вандализмом ради личной выгоды. Известная как довоенная сталь, материал с двух военных кораблей ценен и может быть переплавлен для использования в производстве научного и медицинского оборудования.

Агентство сообщило, что на борту баржи находились 32 члена экипажа — 21 китаец, 10 бангладешцев и гражданин Малайзии.

В Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин сообщила журналистам, что правительство попросило Малайзию "рассмотреть дело справедливо в соответствии с законом". Она сказала, что безопасность китайских граждан, законные права и интересы должны быть защищены, и призвала Малайзию уведомить Пекин о ходе расследования.

Добавим

Это не первый раз, когда два затонувших корабля становятся мишенью.

The New Straits Times сообщила, что в 2015 году иностранные охотники за сокровищами использовали самодельные взрывчатые вещества, чтобы разбить тяжелые стальные листы на кораблях, чтобы облегчить ограбление. Другие СМИ сообщили, что в то время власти задержали вьетнамское судно, причастное к ограблению обломков.

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