Макрон звинуватив Росію в поширенні дезінформації в Африці

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Еммануель Макрон звинуватив Росію в поширенні дезінформації для розвитку свого «хижацького проекту» в Африці, де Франція зазнала військових невдач.

В інтерв’ю TV5 Monde в кулуарах конференції франкомовних країн у Тунісі президент Франції сказав, що існує «хижацький проект», який просуває дезінформацію в африканські країни, який є «політичним проектом, який фінансується Росією, іноді іншими».

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«Кілька держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але, перш за все, переслідувати певні інтереси», — йдеться у заяві.

Нагадаємо

Під час свого літнього турне африканськими країнами Еммануель Макрон сказав, що Росія розпочала гібридну світову війну нового типу та використовує інформацію, енергію та продовольство як інструменти.