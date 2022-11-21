Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в Африке

Детали

Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации для развития своего «хищнического проекта» в Африке, где Франция потерпела военные неудачи.

В интервью TV5 Monde в кулуарах конференции франкоязычных стран в Тунисе президент Франции сказал, что существует «хищнический проект», продвигающий дезинформацию в африканские страны, являющийся «политическим проектом, финансируемым Россией, иногда другими».

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«Несколько государств, желающих распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред ее языку, посеять сомнения, но, прежде всего, преследовать определенные интересы», — говорится в заявлении.

Напомним

Во время своего летнего турне по африканским странам Эммануэль Макрон сказал, что Россия начала гибридную мировую войну нового типа и использует информацию, энергию и продовольствие в качестве инструментов.