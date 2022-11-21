Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в Африке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В интервью TV5 Monde в кулуарах конференции франкоязычных стран в Тунисе президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в Африке, пишет УНН.
Детали
Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации для развития своего «хищнического проекта» в Африке, где Франция потерпела военные неудачи.
В интервью TV5 Monde в кулуарах конференции франкоязычных стран в Тунисе президент Франции сказал, что существует «хищнический проект», продвигающий дезинформацию в африканские страны, являющийся «политическим проектом, финансируемым Россией, иногда другими».
Цитата
«Несколько государств, желающих распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред ее языку, посеять сомнения, но, прежде всего, преследовать определенные интересы», — говорится в заявлении.
Напомним
Во время своего летнего турне по африканским странам Эммануэль Макрон сказал, что Россия начала гибридную мировую войну нового типа и использует информацию, энергию и продовольствие в качестве инструментов.