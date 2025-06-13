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Макрон прокоментував удари Ізраїлю по Ірану: Франція закликає до стриманості та деескалації

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

Франція засуджує ядерну програму Ірану, підтверджуючи право Ізраїлю на самозахист. Макрон закликав сторони до стриманості для уникнення дестабілізації регіону.

Макрон прокоментував удари Ізраїлю по Ірану: Франція закликає до стриманості та деескалації

Президент Франції Емманюель Макрон висловився щодо останніх подій навколо ударів Ізраїлю по Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Макрона, опубліковану у мережі X.

Деталі

Макрон наголосив, що Франція неодноразово засуджувала ядерну програму Ірану та вживала всіх необхідних дипломатичних заходів у відповідь. У цьому контексті він підтвердив право Ізраїлю на самозахист та забезпечення власної безпеки.

Щоб уникнути дестабілізації всього регіону, закликаю всі сторони проявити максимальну стриманість і працювати над зменшенням напруги 

– заявив Президент Франції.

Уранці після ізраїльських авіаударів Макрон скликав засідання Ради національної оборони та безпеки Франції. За його словами, держава вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх громадян, а також дипломатичних і військових місій у регіоні.

Додатково

За його словами, Франція готова співпрацювати з міжнародними партнерами для зменшення ескалації на Близькому Сході. Макрон повідомив, що вже провів переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії, королем Йорданії, президентом ОАЕ, еміром Катару, канцлером Німеччини, прем’єр-міністром Великої Британії та президентом США.

Мир і безпека для всіх у регіоні мають залишатися нашим спільним пріоритетом 

– наголосив глава французької держави.

Довідка

Ізраїльські удари стали відповіддю на іранську ядерну активність, яку Тель-Авів вважає прямою загрозою своїй безпеці. Франція є постійним членом Ради Безпеки ООН та активним учасником дипломатичних процесів у регіоні.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Рада Безпеки ООН
Israel
Jordan
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Саудівська Аравія
Катар
Німеччина
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран
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