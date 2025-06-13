Макрон прокоментував удари Ізраїлю по Ірану: Франція закликає до стриманості та деескалації
Київ • УНН
Франція засуджує ядерну програму Ірану, підтверджуючи право Ізраїлю на самозахист. Макрон закликав сторони до стриманості для уникнення дестабілізації регіону.
Президент Франції Емманюель Макрон висловився щодо останніх подій навколо ударів Ізраїлю по Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Макрона, опубліковану у мережі X.
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Макрон наголосив, що Франція неодноразово засуджувала ядерну програму Ірану та вживала всіх необхідних дипломатичних заходів у відповідь. У цьому контексті він підтвердив право Ізраїлю на самозахист та забезпечення власної безпеки.
Щоб уникнути дестабілізації всього регіону, закликаю всі сторони проявити максимальну стриманість і працювати над зменшенням напруги
Уранці після ізраїльських авіаударів Макрон скликав засідання Ради національної оборони та безпеки Франції. За його словами, держава вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх громадян, а також дипломатичних і військових місій у регіоні.
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За його словами, Франція готова співпрацювати з міжнародними партнерами для зменшення ескалації на Близькому Сході. Макрон повідомив, що вже провів переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії, королем Йорданії, президентом ОАЕ, еміром Катару, канцлером Німеччини, прем’єр-міністром Великої Британії та президентом США.
Мир і безпека для всіх у регіоні мають залишатися нашим спільним пріоритетом
Довідка
Ізраїльські удари стали відповіддю на іранську ядерну активність, яку Тель-Авів вважає прямою загрозою своїй безпеці. Франція є постійним членом Ради Безпеки ООН та активним учасником дипломатичних процесів у регіоні.