Макрон прокомментировал удары Израиля по Ирану: Франция призывает к сдержанности и деэскалации

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался относительно последних событий вокруг ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Макрона, опубликованное в сети X.

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Макрон подчеркнул, что Франция неоднократно осуждала ядерную программу Ирана и принимала все необходимые дипломатические меры в ответ. В этом контексте он подтвердил право Израиля на самозащиту и обеспечение собственной безопасности.

Чтобы избежать дестабилизации всего региона, призываю все стороны проявить максимальную сдержанность и работать над уменьшением напряжения – заявил Президент Франции.

Утром после израильских авиаударов Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности Франции. По его словам, государство примет все необходимые меры для защиты своих граждан, а также дипломатических и военных миссий в регионе.

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По его словам, Франция готова сотрудничать с международными партнерами для уменьшения эскалации на Ближнем Востоке. Макрон сообщил, что уже провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, королем Иордании, президентом ОАЭ, эмиром Катара, канцлером Германии, премьер-министром Великобритании и президентом США.

Мир и безопасность для всех в регионе должны оставаться нашим общим приоритетом – подчеркнул глава французского государства.

Справка

Израильские удары стали ответом на иранскую ядерную активность, которую Тель-Авив считает прямой угрозой своей безопасности. Франция является постоянным членом Совета Безопасности ООН и активным участником дипломатических процессов в регионе.