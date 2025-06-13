Макрон прокомментировал удары Израиля по Ирану: Франция призывает к сдержанности и деэскалации

$41.490.02
48.080.63
ukenru
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
11:58 • 11652 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
09:49 • 34337 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
08:47 • 55423 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 80624 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 199449 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 167499 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 82837 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 110509 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 51103 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 66711 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.8м/с
69%
750мм
Популярные новости
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 91231 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 76276 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 36014 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 65807 просмотра
Российскому рэперу Тимати сообщили о подозрении - СБУ09:19 • 49774 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства12:08 • 21025 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 66411 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 76859 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 91816 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 199387 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"14:16 • 388 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 36469 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 51387 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 118057 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 128616 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

Макрон прокомментировал удары Израиля по Ирану: Франция призывает к сдержанности и деэскалации

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Франция осуждает ядерную программу Ирана, подтверждая право Израиля на самозащиту. Макрон призвал стороны к сдержанности во избежание дестабилизации региона.

Макрон прокомментировал удары Израиля по Ирану: Франция призывает к сдержанности и деэскалации

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался относительно последних событий вокруг ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Макрона, опубликованное в сети X.

Детали

Макрон подчеркнул, что Франция неоднократно осуждала ядерную программу Ирана и принимала все необходимые дипломатические меры в ответ. В этом контексте он подтвердил право Израиля на самозащиту и обеспечение собственной безопасности.

Чтобы избежать дестабилизации всего региона, призываю все стороны проявить максимальную сдержанность и работать над уменьшением напряжения 

– заявил Президент Франции.

Утром после израильских авиаударов Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности Франции. По его словам, государство примет все необходимые меры для защиты своих граждан, а также дипломатических и военных миссий в регионе.

Дополнительно

По его словам, Франция готова сотрудничать с международными партнерами для уменьшения эскалации на Ближнем Востоке. Макрон сообщил, что уже провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, королем Иордании, президентом ОАЭ, эмиром Катара, канцлером Германии, премьер-министром Великобритании и президентом США.

Мир и безопасность для всех в регионе должны оставаться нашим общим приоритетом 

– подчеркнул глава французского государства.

Справка

Израильские удары стали ответом на иранскую ядерную активность, которую Тель-Авив считает прямой угрозой своей безопасности. Франция является постоянным членом Совета Безопасности ООН и активным участником дипломатических процессов в регионе.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Jordan
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Саудовская Аравия
Катар
Германия
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9