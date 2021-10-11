Махинации с землей, мошенничество и убийство. В Киеве раскрыли преступную группу – СМИ

Згідно з опублікованою інформацією, Офіс Генерального прокурора України направив до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно директора українського підприємства, який був задіяний в незаконній оборудці з земельною ділянкою площею понад 100 га в Оболонському районі міста Києва.

За версією правоохоронців, підозрюваний підробив реєстраційні документи з метою створення фіктивного підприємства. Рахунок підприємства використовували щоб одержати від постраждалої сторони кошти за продаж земельної ділянки, який йому не належав. У подальшому отримані незаконним шляхом гроші були легалізовані.

За даними видання, в ході розслідування Офісу Генерального прокурора за сприяння Департаменту стратегічних розслідувань і Головного слідчого управління Національної поліції правоохоронці викрили та інших членів злочинної групи, які протягом багатьох років реалізовували шахрайські схеми, спрямовані на заволодіння грошовими коштами і активами в сфері нерухомості. Для скоєння злочинів залучалися співробітники банківських установ, фінансові компанії та посадові особи органів влади. Для додання злочинної діяльності законного вигляду використовувалися підроблені офіційні документи, схеми з цінними паперами, фіктивні підприємства. Для відмивання злочинно здобутих коштів була побудована мережа власних конвертаційних центрів. Частина коштів легалізувалися шляхом придбання активів ФГВФО на публічних торгах.

До групи входить більше 10 осіб. Die Freie Presse пише, що на даний момент встановлена причетність до злочинів Андрія Головатюка, Олександра Боднарчука, Антона Шубенкова, Костянтина Кривопуста і Ольги Алісіменко.

Антон Шубєнков

Ольга Алісіменко

Костянтин Кривопуст

Правоохоронці зібрали докази причетності групи до множинних епізодів злочинів, пов'язаних з шахрайством, крадіжками, вбивствами на замовлення, легалізацією коштів в особливо великих розмірах і підробкою документів. Усвідомлюючи незаперечність доказів, деякі з учасників злочинної групи пішли на угоду зі слідством. Розуміючи незворотність і тяжкість покарання, вони надали тим, хто картає свідчення на інших учасників групи, а також надали відомості і документи, які допоможуть розкрити інші злочини, вчинені цієї злочинної організацією.

Злочинна організація спеціалізувалася на уявної продажу проблемних активів, махінаціях з цінними паперами та інших видах шахрайських дій за участю БМ Банку, банку Родовід, ТАСкомбанк і інших фінансових установ. Одним із значущих епізодів стала зазначена вище афера з ділянкою землі на суму більш ніж 11 млн дол. Для реалізації злочинів група використовувала «чорних» реєстраторів і нотаріусів, користувалася зв'язками в правоохоронних органах і задіяла для злочинних дій фіктивні компанії в Україні і за її межами.

Частини зловмисників обрано запобіжний захід, інші ховаються і знаходяться в міжнародному розшуку. За інформацією видання, Олександр Боднарчук з дружиною і дітьми ховається за межами України. Відомо, що при підготовці до втечі він разом з сім'єю неодноразово бував в Австрії, де пізніше отримав посвідку на проживання.

За даними Die Freie Presse, справа цієї злочинної групи лежало на полиці багато років, поки недавно за неї не взявся Офіс Генерального прокурора України. В даний момент за допомогою в розшуку злочинців та розкриття нових епізодів, представники Офісу Генпрокурора звернулися за допомогою до правоохоронних органів ряду європейських країн, а також, в Інтерпол.