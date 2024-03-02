Литва назвала дату початку конфіскації автомобілів із російськими номерами
Київ • УНН
У Литві з 11 березня почнуть конфіскувати машини із російськими номерами. Винятком стане їхній транзит до Калінінградської області та з неї. Таким авто можна перебувати в країні не більше 24 годин із обов'язковою присутністю власника
Литва розпочне конфіскацію автомобілів із російськими номерами з 11 березня. Автомобілі, зареєстровані в Росії, повинні залишити Литву до 11 березня, або необхідно зареєструвати машину в республіці. У разі невиконання цих вимог порушнику загрожує штраф та конфіскація автомобіля, повідомила пресслужба митниці Литви, передає УНН.
Деталі
Литовська митниця інформує, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами мають виїхати з Литви та з усієї території Європейського союзу до 11 березня 2024 року
До цієї дати такі транспортні засоби необхідно зареєструвати у Литві, інакше їх власникам загрожує штраф чи конфіскація машини на підставі статті 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, повідомили у митниці.
Винятком стане транзит до Калінінградської області та з неї — автомобілю з російськими номерами дозволено перебувати на території країни не більше 24 годин та з обов'язковою присутністю його власника. За відсутності власника автомобіль не пропустять до Литви.
Контекст
У митниці пояснили ці заходи реалізацією санкцій ЄС щодо Росії. Згідно з роз'ясненнями Єврокомісії, в'їзд до країн Євросоюзу на пасажирських автомобілях із російськими номерами прирівняний до забороненого імпорту.
З 14 лютого дозволили конфіскувати такі машини у Латвії. В Естонії, Фінляндії, Латвії, Литві, Польщі, Норвегії, Болгарії та Німеччині також діє заборона на в'їзд автомобілів із російськими номерами.
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