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Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами

Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 20:19  •  9455 просмотра

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В Литве с 11 марта начнут конфисковывать машины с российскими номерами. Исключением станет их транзит в Калининградскую область и из нее. Таким авто можно находиться в стране не более 24 часов с обязательным присутствием владельца

Литва начнет конфискацию автомобилей с российскими номерами с 11 марта. Автомобили, зарегистрированные в России, должны покинуть Литву до 11 марта, или необходимо зарегистрировать машину в республике. В случае невыполнения этих требований нарушителю грозит штраф и конфискация автомобиля, сообщила пресс-служба таможни Литвы, передает УНН.

Детали

Литовская таможня информирует, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны выехать из Литвы и со всей территории Европейского союза до 11 марта 2024 года

говорится в сообщении.

До этой даты такие транспортные средства необходимо зарегистрировать в Литве, иначе их владельцам грозит штраф или конфискация машины на основании статьи 515 Кодекса об административных правонарушениях, сообщили в таможне.

Исключением станет транзит в Калининградскую область и из нее - автомобилю с российскими номерами разрешено находиться на территории страны не более 24 часов и с обязательным присутствием его владельца. При отсутствии владельца автомобиль не пропустят в Литву.

Контекст

В таможне объяснили эти меры реализацией санкций ЕС в отношении России. Согласно разъяснениям Еврокомиссии, въезд в страны Евросоюза на пассажирских автомобилях с российскими номерами приравнен к запрещенному импорту.

С 14 февраля разрешили конфисковать такие машины в Латвии. В Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии также действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Чтобы предотвратить обход санкций: Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью29 февраля 2024, 12:41 • 21488 просмотров

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Литва назвала дату початку конфіскації автомобілів із російськими номерами
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Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами

В Литве с 11 марта начнут конфисковывать машины с российскими номерами. Исключением станет их транзит в Калининградскую область и из нее. Таким авто можно находиться в стране не более 24 часов с обязательным присутствием владельца

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