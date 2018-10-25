Львів’ян закликали завчасно отримати цифрові підписи

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У приміщенні ЦОП за адресою м. Львів, вул. Стрийська 35 можна отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП) для здійснення в онлайн-режимі не лише податкових, а й митних процедур. Крім того, можна подавати звітність не лише до ДФС, а також до Пенсійного фонду та органів статистики, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".