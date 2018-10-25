Львів’ян закликали завчасно отримати цифрові підписи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У приміщенні ЦОП за адресою м. Львів, вул. Стрийська 35 можна отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП) для здійснення в онлайн-режимі не лише податкових, а й митних процедур. Крім того, можна подавати звітність не лише до ДФС, а також до Пенсійного фонду та органів статистики, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Також у Дрогобичі, за даними видання, діє відокремлений пункт реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД ДФС).
Як відзначає ЗМІ, термін чинності посилених сертифікатів відкритих ключів становить два роки з моменту їх формування, тому платникам податків, в яких підходить граничний термін дії посилених сертифікатів, для комфортного отримання послуг слід завчасно звернутися до АЦСК ІДД ДФС.
“Платники, які вперше виявили бажання подавати звітність в електронному варіанті, можуть ознайомитися з інформацією про порядок та документи, які необхідні для отримання електронного цифрового підпису, на сайті ГУ ДФС у Львівській області в розділі “Акредитований центр сертифікації ключів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року Президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про електронні довірчі послуги”.
Зазначається, що документ спрямований на реформування національної нормативної бази у сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Європейського Союзу, розбудову єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг.