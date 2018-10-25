Львовян призывали заблаговременно получить цифровые подписи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В помещении ЦОП по адресу г. Львов, ул. Стрыйская 35 можно получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) для осуществления в онлайн-режиме не только налоговых, но и таможенных процедур. Кроме того, можно подавать отчетность не только в ГФС, а также в Пенсионный фонд и органы статистики, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Также в Дрогобыче, по данным издания, действует отдельный пункт регистрации пользователей аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС (АЦСК ИСД ГФС).
Как отмечает СМИ, срок действия усиленных сертификатов открытых ключей составляет два года с момента их формирования, поэтому налогоплательщикам, у которых подходит предельный срок действия усиленных сертификатов, для комфортного получения услуг следует заблаговременно обратиться в АЦСК ИСД ГФС.
"Плательщики, которые впервые изъявили желание подавать отчетность в электронном варианте, могут ознакомиться с информацией о порядке и документах, необходимых для получения электронной цифровой подписи, на сайте ГУ ГФС во Львовской области в разделе "Аккредитованный центр сертификации ключей", - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре 2017 года Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "Об электронных доверительных услугах".
Отмечается, что документ направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развития единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.