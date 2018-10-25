Львовян призывали заблаговременно получить цифровые подписи

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 14625 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109185 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117250 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155810 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148478 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138408 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129157 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174276 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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7 марта, 12:36 • 111472 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110834 просмотра
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Львовян призывали заблаговременно получить цифровые подписи

Львовян призывали заблаговременно получить цифровые подписи

Киев  •  УНН

 • 8738 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В помещении ЦОП по адресу г. Львов, ул. Стрыйская 35 можно получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) для осуществления в онлайн-режиме не только налоговых, но и таможенных процедур. Кроме того, можно подавать отчетность не только в ГФС, а также в Пенсионный фонд и органы статистики, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Также в Дрогобыче, по данным издания, действует отдельный пункт регистрации пользователей аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС (АЦСК ИСД ГФС).

Как отмечает СМИ, срок действия усиленных сертификатов открытых ключей составляет два года с момента их формирования, поэтому налогоплательщикам, у которых подходит предельный срок действия усиленных сертификатов, для комфортного получения услуг следует заблаговременно обратиться в АЦСК ИСД ГФС.

"Плательщики, которые впервые изъявили желание подавать отчетность в электронном варианте, могут ознакомиться с информацией о порядке и документах, необходимых для получения электронной цифровой подписи, на сайте ГУ ГФС во Львовской области в разделе "Аккредитованный центр сертификации ключей", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2017 года Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "Об электронных доверительных услугах".

Отмечается, что документ направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развития единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.

Украинские Национальные Новости

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