Львовян призывали заблаговременно получить цифровые подписи

КИЕВ. 25 октября. УНН. В помещении ЦОП по адресу г. Львов, ул. Стрыйская 35 можно получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) для осуществления в онлайн-режиме не только налоговых, но и таможенных процедур. Кроме того, можно подавать отчетность не только в ГФС, а также в Пенсионный фонд и органы статистики, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".