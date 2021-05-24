Літак Lufthansa випустили з Мінська: повідомлення про "теракт" не підтвердилося

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"Літак Lufthansa вилетів до Франкфурту. Фактичний зліт виконано о 16.22", - повідомили в аеропорту.

Деталі

Відзначається, що "всі необхідні заходи щодо огляду пасажирів, багажу і повітряного судна" перед вильотом були завершені.

"Повідомлення про теракт, що надійшло раніше на електронну пошту аеропорту, не підтвердилося", - йдеться в повідомленні аеропорту.

Що було раніше

У понеділок 24 травня о Національному аеропорту Мінська був затриманий рейс LH1487 авіакомпанії Lufthansa, який відправляється до Франкфурта. У білоруському аеропорту при цьому заявили, що незадовго до вильоту на його електронну пошту надійшло анонімне повідомлення про намір здійснити теракт на цьому рейсі.

Контекст

Близько 15-ї години дня 23 травня літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.



"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруських властей обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.