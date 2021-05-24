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Самолет Lufthansa выпустили из Минска: сообщение о "теракте" не подтвердилось

Киев • УНН

 • 13828 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск-Франкфурт, задержанный ранее в Национальном аэропорту Минска, вылетел в пункт назначения. Об этом говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале, передает УНН.

Самолет Lufthansa выпустили из Минска: сообщение о "теракте" не подтвердилось

Цитата:

"Самолет Lufthansa вылетел во Франкфурт. Фактический взлет выполнен в 16.22", - сообщили в аэропорту.

Детали

Отмечается, что "все необходимые меры по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна" перед вылетом были завершены.

"Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", - говорится в сообщении аэропорта.

Что было раньше

В понедельник 24 мая в Национальном аэропорту Минска был задержан рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa, который отправляется во Франкфурт. В белорусском аэропорту при этом заявили, что незадолго до вылета на его электронную почту поступило анонимное сообщение о намерении совершить теракт на этом рейсе.

Контекст

Около 15 часов дня 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

"Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапеге, девушку Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, которые выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.

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