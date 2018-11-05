Лідер "Шахтаря" зможе зіграти з "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. "Шахтар" продовжив підготовку до виїзного матчу 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів з чемпіоном Англії "Манчестер Сіті", інформує УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
Сьогодні "помаранчево-чорні" провели заключну сесію перед відправкою до Великої Британії. Тренування було повністю присвячено тактичним вправам.
Лідер півзахисту Марлос вже працює разом з командою. Також відзначимо повернення до загальної групи В'ячеслава Танковського, який отримав важку травму коліна ще навесні. Воротар Олег Кудрик приступив до занять в індивідуальному режимі.
Примітно, що завтра вранці заплановано виліт "Шахтаря" в Манчестер.
Нагадаємо, що у першому матчі між командами "городяни" святкували перемогу над "Шахтарем".