Лидер "Шахтера" сможет сыграть с "Манчестер Сити"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107532 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115102 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153173 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146888 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137605 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128752 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172933 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118122 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Актуальное
Лидер "Шахтера" сможет сыграть с "Манчестер Сити"

Лидер "Шахтера" сможет сыграть с "Манчестер Сити"

Киев  •  УНН

 • 10677 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. "Шахтер" продлил подготовку к выездному матчу 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с чемпионом Англии "Манчестер Сити", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Сегодня "оранжево-черные" провели заключительную сессию перед отправкой в ​​Великобританию. Тренировка была полностью посвящена тактическим упражнениям.

Лидер полузащиты Марлос уже работает вместе с командой. Также отметим возвращение в общую группу Вячеслава Танковского, который получил тяжелую травму колена еще весной. Вратарь Олег Кудрик приступил к занятиям в индивидуальном режиме.

Примечательно, что завтра утром запланирован вылет "Шахтера" в Манчестер.

Напомним, что в первом матче между командами "горожане" праздновали победу над "Шахтером".

Украинские Национальные Новости

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