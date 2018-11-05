Лидер "Шахтера" сможет сыграть с "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. "Шахтер" продлил подготовку к выездному матчу 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с чемпионом Англии "Манчестер Сити", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
Сегодня "оранжево-черные" провели заключительную сессию перед отправкой в Великобританию. Тренировка была полностью посвящена тактическим упражнениям.
Лидер полузащиты Марлос уже работает вместе с командой. Также отметим возвращение в общую группу Вячеслава Танковского, который получил тяжелую травму колена еще весной. Вратарь Олег Кудрик приступил к занятиям в индивидуальном режиме.
Примечательно, что завтра утром запланирован вылет "Шахтера" в Манчестер.
Напомним, что в первом матче между командами "горожане" праздновали победу над "Шахтером".