"Шахтар" зазнав першої поразки в нинішній Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. “Шахтар” у зустрічі з “Манчестер Сіті” на ОСК “Металіст” зазнав першої поразки в розіграші Ліги чемпіонів сезону 2018/19, передає кореспондент УНН.
У першому таймі варто відзначити активність капітана “городян” Давида Сільви. Спочатку іспанець поцілив у штангу воріт П’ятова, а на 30 хвилині все-таки вразив сітку “гірників”. Після удару Жезуса м’яч піднявся у повітря, а згодом його злету відправив до цілі Сільва — 0:1. На 35 хвилині українці загубили в центральній зоні своєї штрафної Лапорта. Француз без шансів для П’ятова відправив м’яч у сітку.
Рахунок до 0:3 довів португалець Бернарду Сільва, який після кількох хвилин перебування на полі відзначився голом. Гості відібрали в “гірників” м’яч у центрі поля, і в підсумку Сільва поцілив м’яч від стійки до сітки воріт.
Примітно, що участі у матчі не брали двоє лідерів українського гранду Тайсон та Марлос. До заявки англійців не потрапив Олександр Зінченко.
Зауважимо, що “Шахтар” залишився з двома очками в таблиці F,а “МС” з 6-ма.