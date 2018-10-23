"Шахтер" потерпел первое поражение в нынешней Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. “Шахтер” во встрече с “Манчестер Сити” на ОСК “Металлист” потерпел первое поражение в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2018/19, передает корреспондент УНН.
В первом тайме стоит отметить активность капитана “горожан” Давида Сильвы. Сначала испанец попал в штангу ворот Пятова, а на 30 минуте все-таки поразил сетку “горняков”. После удара Жезуса мяч поднялся в воздух, а затем его с лета отправил в цель Сильва — 0:1. На 35 минуте украинцы потеряли в центральной зоне своей штрафной Лапорта. Француз без шансов для Пятова отправил мяч в сетку.
Счет до 0:3 довел португалец Бернарду Сильва, который после нескольких минут пребывания на поле отметился голом. Гости отобрали у “горняков” мяч в центре поля, и в итоге Сильва попал мяч от стойки в сетку ворот.
Примечательно, что участия в матче не принимали два лидера украинского гранда Тайсон и Марлос. В заявку англичан не попал Александр Зинченко.
Заметим, что “Шахтер” остался с двумя очками в таблице F, а “МС” с 6-ю.